В Челябинске культура осталась без начальника

Председатель комитета по культуре Челябинска ушла в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 27 ноября, был последним днем работы Элеоноры Халиковой на посту председателя комитета по культуре администрации Челябинска. Эту информацию подтвердили в мэрии города.

Согласно официальной версии, уволилась г-жа Халикова по собственному желанию.

На публичных мероприятиях чиновница перестала появляться после задержания 9 октября сего года директора Центрального парка культуры и отдыха имени Гагарина Жазита Нургазинова, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Это даже вызвало обиду депутатов городской думы, когда вместо Элеоноры Халиковой на заседании гордумы выступил ее заместитель. Но оказалось, что чиновница ушла в отпуск. Вышла из него она только для того, чтобы уволиться.

Постановление о ее отставке подписал врио главы Челябинска Александр Астахов.

Отметим, что отставка Элеоноры Халиковой произошла в достаточно насыщенное для ее (теперь уже бывшего) ведомства время. Город уже вовсю готовится к новогодним праздникам. К тому же Челябинск до сих пор участвует в конкурсе на звание культурной столицы России 2027 года.

Кстати, это достаточно драматичная история. Еще 12 ноября Челябинск лидировал в народном голосовании. Однако уже 14 ноября столицу Южного Урала обогнал Новосибирск. Но если в середине ноября разница между двумя претендентами равнялась всего трем тысячам голосов, на сегодня отрыв достигает уже порядка 50%: против 228 тысяч голосов у Челябинска Новосибирск набрал уже больше 330 тысяч голосов. Не исключено, что и этот провал послужил, по крайней мере, одной из причин отставки чиновницы.

Впрочем, были в ее карьере и куда более серьезные истории. Так, многим еще памятен скандал, вспыхнувший в прошлом году в преддверии Дня города. 22 августа во время пресс-конференции, посвященной праздничной программе, г-жа Халикова рассказала, что одним из праздничных мероприятий станет открытие светомузыкального фонтана и приуроченное к этому «шоу дронов». «Более 700 дронов поднимутся в небо и будут выстраиваться в фигуры», – рассказала чиновница. И обрела после этого всероссийскую славу.

Интернет переполнили возмущенные комментарии жителей России. При этом людей возмущала не столько возможная оплата мероприятия из бюджета (об этом многие даже не упоминали), сколько сам факт привлечения беспилотных аппаратов, столь необходимых на линии фронта. Да и само по себе проведение шоу дронов в то время, как БПЛА атакуют российскую территорию, выглядело неуместным.

Лишь спустя несколько дней после анонса мероприятия, многочисленных возмущенных комментариев, а также заявлений представителей Курской области и ОНФ власти Челябинска решили сообщить об отмене шоу.

Челябинск, Виктор Елисеев

