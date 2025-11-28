российское информационное агентство 18+

Пятница, 28 ноября 2025

Челябинск

28 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

28.11.2025, пятница

  • 14:00 Челябинск – Конкурсно-развлекательный вечер отдыха «Весь мир начинается с мамы» в клубе «Три Д» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)
  • 17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)
  • 18:00 Челябинск – Концерт «Лейся, музыка России!» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

