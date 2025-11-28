28 ноября ожидаются следующие события – Челябинск

28.11.2025, пятница

14:00 Челябинск – Конкурсно-развлекательный вечер отдыха «Весь мир начинается с мамы» в клубе «Три Д» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

17:00 Челябинск – Встреча клуба «Парк игр» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26) (по записи)

18:00 Челябинск – Концерт «Лейся, музыка России!» в клубе классической музыки «Лира» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube