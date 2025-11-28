Южноуралец попал под уголовку за контрабанду радиоактивных веществ

Житель Челябинсой области стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте радиоактивных веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, 55-летнего жителя Южного Урала сотрудники регионального УФСБ России задержали еще весной этого года.

Тогда мужчину подозревали в причастности к организации контрабанды на территорию одной из стран Центральной Азии военного оборудования, входящего в состав бронетанковой техники. Переправить устройство он планировал через транспортную компанию, не имея при этом не имея необходимых разрешительных документов. В отношении южноуральца возбудили уголовное дело по факту контрабанды оборудования, которое может быть использовано при создании военной техники.

В ходе дальнейшей работы выяснилось, что контрабандный груз относится к радионуклидным источникам пятой категории радиационной опасности. В итоге в ноябре текущего года на основании оперативных материалов сотрудников УФСБ в региональном полицейском главке в отношении южноуральца возбуждено еще одно уголовное дело – уже по признакам незаконного обращения с ядерными материалами или радиоактивными веществами.

В настоящее время по всем эпизодам продолжаются следственные действия, устанавливается причастность фигурантам к другим преступлениям.

Челябинск, Виктор Елисеев

