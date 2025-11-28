Жители Челябинской области отдали псевдоброкерам больше 5,5 миллионов рублей

Жители Челябинска и Озерска лишились более 5,5 миллионов рублей под предлогом инвестиций.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, два крупных случая мошенничества с инвестиционными схемами зафиксированы в Челябинске и Озерске. В обоих случаях все началось с предложения «легкого заработка» через финансовые вложения.

В Челябинске на удочку мошенников попалась 42-летняя жительница Советского района. Полицейским женщина рассказала, что в мессенджере с ней познакомился мужчина. Слово за слово – и он уже рассказывал о возможности быстрого и легкого заработка с помощью инвестирования. Поначалу челябинка решила рискнуть небольшой суммой, переведя 10 тысяч рублей. Но после того как увидела в приложении «прибыль», развернулась. В итоге она перевела аферистам 3,8 миллиона рублей, взятых в кредит. А когда попыталась вывести деньги и прибыль, поняла, что имела дело с мошенниками.

Подобный случай произошел и в Озерске. 46-летний местный житель ответил на интернет-рекламу о прибыльном инвестировании. Мужчина скачал все необходимые приложения и перевел небольшую сумму по предоставленным реквизитам. После успешного тестового перевода, который ему возвратили с «доходом», южноуралец в течение месяца переводил крупные суммы. При попытке вывода средств мошенники требовали дополнительные платежи под предлогом «страховых взносов». Общий ущерб составил 1,7 миллиона рублей, из которых большая часть – кредитные средства.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube