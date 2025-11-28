Еще один пятничный сюрприз: в Челябинске отключат светофор на перекрестке Худякова и Энгельса

В центре Челябинска на оживленном перекрестке отключат светофор.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, на светофорном объекте будут проводится технические работы.

«Сегодня, 28 ноября, с 14:00 до окончания работ будет отключен светофор на пересечении улиц Худякова и Энгельса», – уточнили представители городских властей.

Напомним, утром без светофоров остался еще один напряженный участок в центре столицы Южного Урала: с 08:00 до 18:00 отключен светофор на перкрестке улиц Кирова и Калинина.

Челябинск, Виктор Елисеев

