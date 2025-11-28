В Магнитогорске запретили использовать животных для катания в ледовых городках

Катания на животных и фейерверки не пустят на территории новогодних городков в Магнитогорске.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , соответствующее постановление подписал глава Магнитогорска Сергей Бердников. Документ опубликован на официальном сайте мэрии.

«Запретить использовать животных для катания с целью осуществления предпринимательской деятельности на территории новогодних городков. Запретить использование фейерверков на территории новогодних городков», – говорится в постановлении.

Согласно документу, работы по возведению шести ледовых городков должны быть завершены до 22 декабря.

Открытие новогодних площадок в сквере Металлургов и сквере Железнодорожников запланировано на 25 декабря. 26 декабря власти торжественно откроют главный ледовый городок у курантов и городок у Дворца культуры металлургов на левом берегу реки Урал. Городки в сквере имени Бориса Ручьева и в парке Южном начнут работу 29 декабря.

Напомним, ранее власти Магнитогорска решили минимизировать количество ледовых скульптур в новогодних городках и перейти к использованию светодиодных фигур. Поводом этому послужила череда аномально теплых зимы.

Челябинск

