Власти Челябинска готовы отдать за содержание бывшей свалки 100 миллионов рублей

Мэрия Челябинска предлагает 100 миллионов рублей желающим содержать территорию бывшей городской свалки.
Как передает корреспонент РИА «Новый День», администрация Челябинска объявила электронный аукцион на право выполнения работ по содержанию территории рекультивированной свалки в Металлургическом районе. Сообщение об этом опубликовано на сайте госзакупок.
Начальная цена контракта – 100,8 миллиона рублей. В обязанности подрядной организации входит уборка снега на участке зимой и поддерживание в нормальном состоянии газона и деревьев – летом. Однако главное – это обслуживание установки по утилизации свалочного газа и системы сбора сточных вод, а также мониторинг состояния окружающей среды. Контракт планируется заключить на год – до 22 декабря 2026 года.
Напомним, рекультивация располагавшегося практически в центре города полигона началась в 2019 году. До 2022 года специалисты формировали свалочное тело и создавали системы сбора и утилизации фильтрата и биогаза. С 2022-го восстанавливался плодородный слой почвы, а также возводился тепличный комплекс, где круглый год выращивают растения. В 2025 году первые выращенные на его территории цветы были высажены на городских улицах и клумбах.
Челябинск, Виктор Елисеев
