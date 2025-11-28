Власти Челябинска готовы отдать за содержание бывшей свалки 100 миллионов рублей

Мэрия Челябинска предлагает 100 миллионов рублей желающим содержать территорию бывшей городской свалки.

Как передает корреспонент РИА «Новый День» , администрация Челябинска объявила электронный аукцион на право выполнения работ по содержанию территории рекультивированной свалки в Металлургическом районе. Сообщение об этом опубликовано на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта – 100,8 миллиона рублей. В обязанности подрядной организации входит уборка снега на участке зимой и поддерживание в нормальном состоянии газона и деревьев – летом. Однако главное – это обслуживание установки по утилизации свалочного газа и системы сбора сточных вод, а также мониторинг состояния окружающей среды. Контракт планируется заключить на год – до 22 декабря 2026 года.

Напомним, рекультивация располагавшегося практически в центре города полигона началась в 2019 году. До 2022 года специалисты формировали свалочное тело и создавали системы сбора и утилизации фильтрата и биогаза. С 2022-го восстанавливался плодородный слой почвы, а также возводился тепличный комплекс, где круглый год выращивают растения. В 2025 году первые выращенные на его территории цветы были высажены на городских улицах и клумбах.

Челябинск, Виктор Елисеев

