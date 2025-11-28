Южный Урал встретить зиму аномальным теплом

В предстоящие выходные Челябинскую область ждут плюсовые температуры.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском гидрометцентре, в предстоящие выходные и начале следующей недели в регионе прогнозируются среднесуточные температуры выше средних многолетних значений на 6-8 градусов.

В субботу Южный Урал окажется под влиянием южной периферии далекого северного циклона. Теплый атмосферный фронт принесет с собой осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, при этом не исключены и гололедные явления.

В воскресенье-понедельник свое влияние будет оказывать уже область высокого давления – осадков практически не ожидается, только лишь днем в понедельник при прохождении холодного участка атмосферного фронта местами пройдут небольшие осадки смешанной фазы.

Завтра, 29 ноября, погода будет облачной с прояснением. Скорость ветра будет достигать 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5 градусов, в низинах до -9, днем -1, +4 градуса.

В воскресенье осадков не ожидается, а скорость ветра снизится до 4-9 метров в секунду. Температура воздуха должна быть чуть выше субботы: ночью -4, +1, днем 1-6 градусов выше нуля.

Явно не зимним будет и первый день декабря. Синоптики обещают местами небольшие дожди с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -4, +1 градуса, днем 0, +5.

В Челябинске в выходные погода также быть мягкой. В ночь на субботу ожидаются небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +2, +4 градуса.

Последний день осени пройдет преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью -1, +1, днем 2-4 градуса выше нуля.

В понедельник, 1 декабря, в столице Южного Урала будет облачно с прояснением. Днем слабые осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью -1, +1 градус, днем 2-4 градуса выше нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

