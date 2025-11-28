Южноуральская промышленность остается в минусе

Объемы промышленного производства в 2025 году снизились на 3,9%.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , индекс промышленного производства в январе – октябре 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 96,1%. Такие данные приводит Челябинскстат.

При этом по сравнению с предыдущим месяцем производство в регионе выросло на 0,4%. И даже в сравнении с октябрем 2024 года несколько подросло. Но лишь на 0,1%.

В наиболее тяжелом положении остается обрабатывающая промышленность. Здесь падение производства составило 4,6% по сравнению с январем – октябрем 2024 года. Недалеко ушла и добыча полезных ископаемых (-4,1%). Предприятия, связанные с обеспечением электро- и тепловой энергией, газом и кондиционированием воздуха, просели в 2025 году на 2%. И только сфера водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов демонстрирует рост производства на 14,3%.

Наиболее хорошо себя чувствуют, скорее, нетипичные для Южного Урала направления. Так, производство кожи и изделий из кожи выросло за десять месяцев 2025 года на 28,4%. Производители машин и оборудования, не включенных в другие группировки, увеличили объемы на 10,7%, лекарственных средств, применяемых в медицинских целях и ветеринарии, – на 107,1. Также улучшили свои показатели предприятия, занятые в производстве химических веществ и химических продуктов (+4,1%), а также резиновых и пластмассовых изделий (+0,3%).

Явно оказались востребованными услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования – рост на 9,0%.

Остальные производственники оказались в минусе. В который уже раз обвалились объемы у производителей одежды (-46,2%). Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов рухнуло на 21,6%, компьютеров, электронных и оптических изделий – на 20,7%, кокса и нефтепродуктов – на 14,1%, прочей неметаллической минеральной продукции – на 13,8%.

Металлургия чувствует себя чуть лучше. Но и здесь зафиксировано падение объемов на 6,4%.

Челябинск, Виктор Елисеев

