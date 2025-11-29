29 ноября – 1 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

29.11.2025, суббота

10:00 Челябинск – «День здоровья для СВОих»: углубленная диспансеризация участников СВО, членов их семей и семей погибших (ГКБ №1, ул. Воровского, 16, корп. 5б, поликлиника №1)

10:30, 16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Профориентационная встреча для родителей и подростков «Как помочь ребенку выбрать профессию?» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30, 13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

13:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи на спиле дерева «Зимний вечер» в технике гуашь (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Открытый подкаст «Смотритель»: «Искусство в изгнании»: русская художественная эмиграция XX века (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Встреча в английском клубе Speak Freely (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

15:00 Челябинск – Встреча для мам «Здоровье семьи: как питание и семейная атмосфера формируют крепкий иммунитет» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

16:00 Челябинск – Квиз по русскому языку «от А до Ё» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

16:30 Челябинск – Аниме клуб: Кайдзю №8 (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

30.11.2025, воскресенье

10:15 Челябинск – Курс итальянского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

10:30 Челябинск – Встреча в клубе «Ленивая мама» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

10:30 Челябинск – Встреча «Нетворкинг» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по росписи сувенира «Лошадка» в стиле городецкой росписи (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

12:00 Челябинск – Курс испанского языка для начинающих в образовательном клубе «Grammar school» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Свяжи себя с книгой» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

13:00 Челябинск – Библиоигротека «Читаем, играем» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Праздничный концерт, посвященный Дню матери «Мое счастье – моя мама» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

14:00 Челябинск – Урок благодарности «Поклонись до земли своей матери» в клубе «Библиоша» (библиотека №6, ул. Трудовая, 23)

14:00 Челябинск – Акция «Единственной маме на свете» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча клуба любителей отечественной песни «Новый день» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Подарок маме» по сургучной печати (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Семейный мастер-класс по рисованию для мам и детей с преподавателем рисования Ириной Николаевой (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

01.12.2025, понедельник

09:30 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная проекту «Социальный театр для НЕтрудных детей» (пресс-центр «Гранады Пресс», ул. Васенко, 63, 4 этаж)

10:00 Челябинск – Городской общественный форум «Челябинск-2025» (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

10:00 Челябинск – Встреча книжного клуба: обсуждаем книги Людмилы Петрановской (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11)

11:00 Челябинск – Официальное открытие городского общественного форума «Челябинск-2025» (Radisson Blu Hotel, ул. Труда, 179)

12:00 – 15:00 Челябинск – Творческие мастер-классы «Домашний оберег – матрешка» и «Боевой Чебурашка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

14:00 Челябинск – Лекция-консультация «Оформи зачетно» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

14:00 Челябинск – Акция «Читаем Гоголя. Читаем вслух» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Консультации «Найти героя»: поиск сведений об участниках Великой Отечественной войны (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:00 Челябинск – Камерный концерт классической музыки (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:30 Челябинск – Концерт хореографического факультета Института искусств ЮУрГИИ (Челябинский театр оперы и балеты им. М.И. Глинки, пл. Искусств, 1)

