Автобус с детьми перевернулся под Магнитогорском. Пострадали шестеро

Под Магнитогорском перевернулся автобус с детской футбольной командой.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, авария произошла сегодня, 29 ноября, на 181-м километре автодороги «Южноуральск – Магнитогорск» в Агаповском районе.

По предварительной информации, водитель автобуса «Ютонг» не справился с управлением. Машина съехала в кювет и перевернулась.

Автобус перевозил детскую футбольную команду из Магнитогорска в Челябинск на соревнования. На момент происшествия в нем находилось 37 человек.

«В результате аварии погибших нет, – рассказали в ГАИ. – Шестеро детей находятся на осмотре в автомобилях скорой медицинской помощи, их состояние уточняется».

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ. К месту ДТП выехали ответственные от руководства Госавтоинспекции.

Челябинск, Виктор Елисеев

