По факту ДТП с детским автобусом возбуждено уголовное дело. Число пострадавших увеличилось

В СКР возбудили уголовное дело после того, как автобус с детьми вылетел с дороги.

Напомним, авария произошла сегодня, 29 ноября, на 181-м километре автодороги «Южноуральск – Магнитогорск» в Агаповском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления Челябинской области, автобус перевозил детей в возрасте от 10 до 14 лет из города Магнитогорска в Челябинск на соревнования по футболу.

«По предварительным данным, водитель транспортного средства не справился с управлением в условиях гололеда, совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате трое пассажиров, в том числе двое несовершеннолетних, с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», – уточнили в силовом ведомстве.

Между тем, начальник Госавтоинспекции региона Иван Путков, комментирую произвошедшее с места аварии, заявил, что за помощью медиков обратились восемь детей. Таким образом, общее число пострадавших может достигать 9 человек.

Возбуждено уголовное дело по признакам оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Прокуратура Челябинской области также начала проверку.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube