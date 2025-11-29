«Металлург» уверенно обыграл «Барыс»

Магнитогорский «Металлург» дома обыграл «Барыс» из Астаны – .
Как передает корреспондент РИА «Новый День», особого беспокойства встреча с «Барысом» у магнитогорцев вызывать была не должна.
«Магнитка» сейчас лидирует на Востоке и в КХЛ в целом. «Барыс» занимает предпоследнюю строчку в таблице Восточной конференции. Да и выигрывали казахстанские хоккеисты у «металлургов» в последний раз два года назад.
Но первыми счет в матче открыли гости. Сделал это Тайс Томпсон через 17 секунд после начала матча.
Правда, уже через четыре минуты Александр Петунин восстановил равновесие. Впрочем, это все, что смогли сделать хозяева в первом периоде.
Во второй двадцатиминутке магнитогорцы действовали уверенно и уже мало кто сомневался в исходе поединка. На 25-й минуте встречи Роман Канцеров вывел «Металлург» вперед. На 38-й минуте Дмитрий Силантьев отправил в ворота гостей третью шайбу. А 40 секунд спустя Роман Канцеров оформил «дубль» – 4:1.
«Барысу» еще раз улыбнулась удача: на 49-й минуте Максим Мухаметов сократил отставание в счете.
Но ненадолго. На 51-й минуте Валерий Орехов устанавливает окончательный счет – 5:2, увереная победа магнитогорцев.
Челябинск, Виктор Елисеев
