Южный Урал захлестнут дождь и снег. Автомобилистов призывают к осторожности

Автомобилистов Челябинской области предупредили об опасных метеорологических явлениях.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сегодня, 30 ноября, в горных районах Южного Урала местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица.
Водителей просят быть аккуратными за рулем.
Челябинск, Виктор Елисеев
