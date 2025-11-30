Южный Урал захлестнут дождь и снег. Автомобилистов призывают к осторожности

Автомобилистов Челябинской области предупредили об опасных метеорологических явлениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, сегодня, 30 ноября, в горных районах Южного Урала местами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах гололедица.

Водителей просят быть аккуратными за рулем.

Челябинск, Виктор Елисеев

