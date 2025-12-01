Две тысячи южноуральцев больше года лишены питьевой воды

Жители южноуральского поселка, несмотря на обращение в прокуратуру, продолжают оставаться без водоснабжения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского Народного фронта, проблему водоснабжения поселка Джабык пока не помогло решить даже обращение в прокуратуру.

Напомним, внимание надзорного ведомства общественники пытались привлечь еще в июле текущего года. По словам активистов, с 2024 года жители Джабыка (а это порядка двух тысяч человек) каждый день по нескольку раз вынуждены ездить (а то и ходить) за 2 километра к ближайшему роднику. В самом поселке во всех водоразборных колонках воды либо нет, либо она течет тонкой, почти невидимой струйкой.

Общественники обратились в прокуратуру с просьбой побудить власти Еленинского сельского поселения, в состав которого входит населенный пункт, восстановить водоснабжение в полном объеме.

После этого прошло почти пять месяцев. Но воз и ныне там. Теперь, чтобы набрать воды, южноуральцы идут на железнодорожную станцию. Однако и здесь не все так просто.

«Жители обнаружили последний источник питьевой воды, колонку, которую сами для себя установили сотрудники железнодорожной станции, – рассказали активисты. – Конечно же, без экспертизы и документов. Поэтому нет никакой гарантии, что ее можно пить. Но у людей не осталось выбора. Покупка бутилированной воды в месяц обходится до 7 тысяч рублей. Для большинства это неподъемная сумма».

Общественники вновь обратились в прокуратуру Челябинской области с просьбой повлиять на местные власти и добиться обеспечения жителей питьевой водой в соответствии с законом, и незамедлительно.

Челябинск

