Челябинцев перепугали клубы дыма в центре города

На стройке в центре Челябинска вспыхнул пожар.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сильные клубы дыма взметнулись вверх утром понедельника, 1 декабря, в центре Челябинска, на улице Труда. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.
По информации ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло на строительной площадке ЖК «Грани»: здесь загорелся вагончик.
В ликвидации пожара принимали участие экипажи двух пожарных машин. В настоящее время он потушен. Никто не пострадал.
По информации застройщика, инцидент не повлиял на работу, которая продолжается в штатном режиме.
Челябинск, Виктор Елисеев
