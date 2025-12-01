Челябинцев перепугали клубы дыма в центре города

На стройке в центре Челябинска вспыхнул пожар.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сильные клубы дыма взметнулись вверх утром понедельника, 1 декабря, в центре Челябинска, на улице Труда. Об этом жители города сообщили в социальных сетях.

По информации ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло на строительной площадке ЖК «Грани»: здесь загорелся вагончик.

В ликвидации пожара принимали участие экипажи двух пожарных машин. В настоящее время он потушен. Никто не пострадал.

По информации застройщика, инцидент не повлиял на работу, которая продолжается в штатном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

