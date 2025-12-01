В сквере на площади Революции в Челябинске погибли 11 деревьев

Больше десятка засохших деревьев срубят в сквере у главной площади Челябинска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 11 погибших деревьев снесут в сквере на площади Революции до конца текущей недели. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска Александр Астахов.

По словам чиновника, засохшие деревья обнаружили сотрудники городского управления экологии в ходе осмотра. Среди них не только старые ели, но и достаточно молодые березки. Причины их гибели различны – от возраста до неблагоприятного соседства.

Вместо погибших власти планируют высадить новые деревья-крупномеры – шестиметровые ели. Сделано это будет одномоментно.

По словам вице-мэра, нынешнее время (конец ноября – начало декабря) «как раз подходит для высадки деревьев».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube