Три десятка южноуральцев останутся без машин из-за того, что сели за руль пьяными

За неделю сотрудники ГАИ задержали в Челябинской области 29 водителей, повторно севших пьяными за руль.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, машины 29 южноуральцев, задержанных за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, по решению суда будут изъяты в пользу государства.
Кроме того, им грозит до трех лет лишения свободы.
Всего за прошедшую неделю при надзоре за дорожным движением выявлен 231 водитель, управлявший автомобилем в состоянии опьянения. К административной ответственности привлечено 202 водителя за управление автомобилем в алкогольном опьянении, а также за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
Теперь они могут потерять право управления транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет. Кроме того, судья может оштрафовать их на сумму до 45 тысяч рублей.
Челябинск, Виктор Елисеев
