Структура «Россельхозбанка» получила контроль над бывшими активами «Арианта» и «Макфы»

Московский «Капитал» стал новым собственником компаний, принадлежавших челябинским бизнесменам и чиновникам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , АО «Россельхозбанк» окончательно оформил контроль над активами, входившими в холдинги «Ариант» и «Макфа»: учредителем компаний стало ООО «Капитал» – «дочка» РСХБ.

В конце ноября «Капитал» стал собственником агрофирм «Южная» и «Ариант», а также компании «Кубань-Вино», входивших в холдинг «Ариант».

Ранее эта же фирма получила 100%-ную долю в ООО «Центр пищевой индустрии «Ариант» (ЦПИ). Оно же получило контроль над предприятиями группы «Макфа» («Рамкон», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Просторы», «Темп Автотех», «Арком», «Темп Интерсервис», «Экспресс-Карго», «Эмитент консалтинг»).

Напомним, Генпрокуратура потребовала передать оба холдинга государству весной прошлого года. Так, 5 апреля прошлого года арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск о взыскании с бизнесменов Юрия Антипова и Александра Аристова, владевших ранее Урало-Сибирской металлургической компанией, 105 миллиардов рублей. Этим же решением он постановил обратить в собственность государства 100% долей ООО «Группа компаний Ариант», ООО «Кубань-Вино», ООО «Агрофирма «Южная», ООО «Агрофирма «Ариант», ООО «ЦПИ – Ариант», а также 100% долей ООО «Катав-Ивановский литейный завод», которым владеет АО «Компания Эталон».

Чуть позднее суд национализировал группу «Макфа», принадлежавшую семьям Юревичей и Белоусовых. В надзорном ведомстве настаивали, что бизнес-империя, включающая более 30 предприятий, имеет коррупционное происхождение.

Управление над национализированным имуществом получил Россельхозбанк.

Челябинск, Виктор Елисеев

