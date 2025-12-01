Банду вымогателей, терроризировавшую магнитогорских наркодилеров, отправили за решетку

В Челябинской области огласили приговор шестерым вымогателям, орудовавшим в Магнитогорске почти год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска признал шестерых местных жителей виновными в грабежах, вымогательства, а также похищении у гражданина паспорта или другого важного личного документа.

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, банду, орудовавшую в Магнитогорске с апреля 2022 по июль 2023 года, собрал ранее судимый за разбой и грабеж южноуралец. Помимо него, в ней состояли пятеро его знакомых в возрасте от 21 до 30 лет.

Жертвами преступников становились употребляющие наркотики и склонные к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков магнитогорцы. Предполагая, что они не обратятся в правоохранительные органы, вымогатели провоцировали с ними в конфликт, выдвигая необоснованные претензии, после чего избивали и забирали имущество, а также требовали деньги.

От действий криминального секстета пострадали 15 человек. Нанесенный им материальный ущерб превысил 570 тысяч рублей.

Кроме того, преступники совершили ряд грабежей сотовых телефонов, а также похитили автомобиль с документами, избив хозяина.

Суд приговорил организатора преступной группы к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима со штрафом в 200 тысяч рублей.

Его соучастники получили от 5,5 до 10 лет строгого режима, со штрафом в 150 тысяч рублей каждому.

В качестве дополнительного наказания суд приговор всех шестерых к полутора годам ограничения свободы после отбытия основного срока.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube