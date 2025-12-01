На Южном Урале на смену аномально теплому ноябрю идет теплый декабрь

Синоптики предрекают ненормально теплую первую неделю зимы в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, ноябрь в нынешнем году оказался на Южном Урале аномально теплым.

На протяжении почти половины месяца среднесуточные температуры воздуха превышали норму на 5-15 и колебались от -1 до +5 градусов по Цельсию. Максимальные температуры воздуха достигали +5,+12 градусов. Холодно было лишь несколько дней в начале ноября и еще несколько ночей в середине и второй половине месяца.

Не особенно типичными оказались и осадки, преимущественно в виде дождя и дождя с мокрым снегом. В результате установление устойчивого снежного покрова зафиксировано лишь в горных северо-западных районах области, да и то местами. А высота снежного покрова здесь на 30 ноября равнялась 2 сантиметрам, что на 13 сантиметров ниже нормы. В последнюю неделю ноября снежный покров начал устанавливаться и в горных северных районах Челябинской области. Но и здесь его высота колеблется в пределах 1-7 сантиметров, на 10-13 сантиметров ниже нормы. На остальной территории региона снега до сих пор нет.

В декабре, по данным Гидрометцентра России, средняя месячная температура воздуха в северной части Южного Урала ожидается на 1 градус и более выше средних многолетних значений, в южной части – около нормы (-11, -14 градусов). Месячное количество осадков предполагается около нормы (18-25 миллиметров, в горных районах 31-39 миллиметров).

А первая неделя календарной зимы будет все еще аномально теплой – среднесуточные температуры воздуха могут устойчиво держаться выше нормы на 8-13 градусов. Осадков при этом ожидается мало, в основном в северной половине области.

По предварительным расчетам, более холодная воздушная масса на Южный Урал начнет распространяться 5 декабря, что приведет к постепенному похолоданию в ночное время, а более значительные снегопады ожидаются лишь в конце недели, когда в холодной воздушной массе над Уральским хребтом установится активный циклон с фронтальными разделами.

Завтра же, 2 декабря, синоптики обещают переменную облачность, без существенных осадков, местами туманы, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный и западный, 2-7 метров в секунду, днем местами порывы до 10 метров в секунду. Температура воздуха ночью +1, -4 градуса, на юге до -7, днем 0, +5 градусов.

В среду днем в некоторых районах области возможны небольшой снег, мокрый снег, продолжатся осадки и в четверг, 4 декабря. Температура воздуха ночью чуть снизится – до 0, 5 градусов. Немного похолодает и днем: в среду синоптики обещают -1, +4 градуса, в четверг -2, +3.

В Челябинске завтра без существенных осадков, в низинах возможен туман. Температура воздуха ночью 0, -2, днем +1, +3 градуса.

3 декабря в столице Южного Урала днем возможен небольшой снег, в дальнейшем – без осадков. Температура ночью среды 1-3 градуса ниже нуля, четверга – 0, -2 градуса. Днем – 0, +2 градуса.

Челябинск, Виктор Елисеев

