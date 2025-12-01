В Челябинской области рыбак провалился под лед вместе с полугодовалым сыном

Житель южноуральского села провалился под лед вместе с сыном-младенцем.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел в минувшую субботу, 29 ноября, днем на водоеме вблизи села Катаево. Об этом сообщается на странице отдела МВД по Южноуральску и Увельскому району в социальных сетях.

Житель поселка Увельский решил сходить на рыбалку. А с собой прихватил полугодовалого сына в детской коляске.

Лед оказался слишком тонок, и мужчина вместе с коляской оказались в воде. К счастью, поблизости были другие люди. Они помогли мужчине выбраться самому и вытащить ребенка.

В настоящее время младенец находится в больнице. Врачи уверяют, что его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении отца ребенка сотрудники полиции составили административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних).

Челябинск

