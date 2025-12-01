В Сосновском округе выбрали первого, но хорошо знакомого главу

Выборы главы пригорода Челябинска, как обычно, сюрпризов не принесли.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Сосновский муниципальный округ возглавил Евгений Ваганов, на протяжении последних девяти лет руководивший Сосновским районом, в одноименный округ и преобразованным.
Депутаты окружного собрания проголосовали за кандидатуру чиновника единогласно.
Впрочем, иного исхода сложно было ожидать. Как и 5 лет назад при выборах главы района г-ну Ваганову противостояли, скорее, технические кандидаты: председатель Общественной палаты муниципалитета, директор Рощинской школы Александр Злаказов (он также был одним из кандидатов в ходе конкурса 2021 года) и художественный руководитель межпоселенческого социо-культурного объединения при районном доме культуры Сергей Яцук (в кампании 2021 года участвовал директор объединения).
Напомним, Евгений Ваганов занял пост главы Сосновского района в декабре 2016 года, покинув должность первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области. Тогда конкурентов у него также не было.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2025, РИА «Новый День»