В Сосновском округе выбрали первого, но хорошо знакомого главу

Выборы главы пригорода Челябинска, как обычно, сюрпризов не принесли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Сосновский муниципальный округ возглавил Евгений Ваганов, на протяжении последних девяти лет руководивший Сосновским районом, в одноименный округ и преобразованным.

Депутаты окружного собрания проголосовали за кандидатуру чиновника единогласно.

Впрочем, иного исхода сложно было ожидать. Как и 5 лет назад при выборах главы района г-ну Ваганову противостояли, скорее, технические кандидаты: председатель Общественной палаты муниципалитета, директор Рощинской школы Александр Злаказов (он также был одним из кандидатов в ходе конкурса 2021 года) и художественный руководитель межпоселенческого социо-культурного объединения при районном доме культуры Сергей Яцук (в кампании 2021 года участвовал директор объединения).

Напомним, Евгений Ваганов занял пост главы Сосновского района в декабре 2016 года, покинув должность первого заместителя министра сельского хозяйства Челябинской области. Тогда конкурентов у него также не было.

Челябинск, Виктор Елисеев

