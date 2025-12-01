В Копейске отказались от ледового городка

В пригороде Челябинска власти решили ограничиться деревянными горками.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, власти города отказались от идеи создания ледового городка в этом году. Речь об этом шла на аппаратном совещании у главы муниципалитета Светланы Логановой.

«В связи с отсутствием минусовых температур строительство ледового городка не представляется возможным, так как толщина льда не достигает необходимых нормативов», – заявили в мэрии.

Вместо ледяных скульптур власти решили ограничиться украшением главной площади и других общественных мест Копейска. Также планируется установить деревянные горки. Но позже – с наступлением устойчивых холодов.

Челябинск

