В Копейске отказались от ледового городка

В пригороде Челябинска власти решили ограничиться деревянными горками.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Копейска, власти города отказались от идеи создания ледового городка в этом году. Речь об этом шла на аппаратном совещании у главы муниципалитета Светланы Логановой.
«В связи с отсутствием минусовых температур строительство ледового городка не представляется возможным, так как толщина льда не достигает необходимых нормативов», – заявили в мэрии.
Вместо ледяных скульптур власти решили ограничиться украшением главной площади и других общественных мест Копейска. Также планируется установить деревянные горки. Но позже – с наступлением устойчивых холодов.
Челябинск, Виктор Елисеев
