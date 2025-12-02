2 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

02.12.2025, вторник

10:00 Челябинск – Торжественное открытие Челябинского промышленного форума и межрегиональной специализированной выставки «Техноэкспо. Металлургия. Машиностроение» (ЛА «Трактор», ул. 250-летия Челябинска, 38)

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Открытие памятника Герою России, подполковнику ВВС, заслуженному летчику, летчику-снайперу Александру Антонову, героически погибшему при защите Родины (Преображенское кладбище)

11:00 Челябинск – Фестиваль подростковых социальных театров #ПОДМОСТКИРОССИИ (Челябинский Камерный театр, ул. Цвиллинга, 15)

11:00 Челябинск – Встреча в клубе садоводов «Зимняя вишня» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00-15:00 Челябинск – Творческие мастер-классы «Домашний оберег – матрешка» и «Боевой Чебурашка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

12:00 Челябинск – Юридические консультации (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

13:00 Челябинск – «Валентин Серов»: лекция художника-иллюстратора Ольги Дружининой из цикла «Художники мирового искусства» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал литературы по искусству)

13:30 Челябинск – Пишем картину по мотивам произведений В.А. Серова: мастер-класс по живописи маслом художника-иллюстратора Ольги Дружининой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Шубка для овечек» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Практикум «Итоговый практикум с обсуждением и обратной связью» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

16:00 Челябинск – Презентация документального фильма «Пещерный град» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

16:00 Челябинск – Мастер-класс «Искусство из мусора» (библиотека №28, Комсомольский пр., 85) (по записи)

16:30 Челябинск – Открытая лекция по продвижению «Нейросети для бизнеса» от Veca Rony (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Краеведческий лекторий «Челябинск – чайная столица Российской империи» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

