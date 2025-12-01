«Трактор» уступил в гостях одному из лидеров Запада

Челябинский «Трактор» в гостях уступил «Северстали» из Череповца – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , матч начался с заметным преимуществом «Северстали».

По итогам первого периода на 26 бросков хозяев челябинцы ответили лишь 15. По ударам в створ ворот череповчане также оказались впереди – 14:10. Однако первый натиск «черно-белые» сумели выдержать, и двадцатиминутка завершилась с нулевым результатом.

Во втором игровом отрезке гости дрогнули. На 27-й минуте игроки «Северстали» завладели шайбой в зоне южноуральцев, Кирилл Пилипенко сместился и бросил с острого угла. Голкипер «Трактора» с этим броском справился, но шайба отскочила на пятак, и Тимофей Давыдов отправил ее в ворота челябинцев – 1:0, «Северсталь» открывает счет.

Пять минут спустя Николай Чебыкин оказался самым расторопным на пятаке гостей и, опередив защитника «черно-белых», протолкнул шайбу в ворота – 2:0.

А на 41-й минуте он же вколачивает под перекладину южноуральцев третью шайбу – 3:0.

Но гости сдаваться не собирались. На 43-й минуте проворонили хозяева быструю атаку «черно-белых», и Виталий Кравцов, выкатившись один на один с голкипером череповчан, сократил отставание – 1:3.

Но слишком велик разрыв в счете. На 56-й минуте голкипер «Трактора» покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку. На 59-й минуте Михаил Григоренко в толчее на пятаке «Северстали» умудряется пробить вратаря череповчан – 2:3.

На последней минуте встречи Григорий Дронов спасает пустые ворота своей команды, выбив шайбу буквально с линии. Но на то, чтобы спасти матч, уже нет времени – 2:3, поражение «Трактора».

Челябинск, Виктор Елисеев

