На Таганае установился снежный покров. Но под ним может быть вода

Аномальное тепло повлияло на формирование снежного покрова на Таганае.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», в заповеднике начали замеры снежного покрова, хотя затянувшееся бабье лето в этом году плавно перешло в затянувшуюся осень.
«Даже конец ноября трудно было назвать предзимьем, притом, что по многолетним данным зима на Таганае наступает уже 4 числа последнего осеннего месяца», – сетуют сотрудники парка.
Даже сейчас снега в долинах мало, в нескольких точках снегомерного профиля к концу ноября его не было вообще, а средняя глубина достигала всего 10 сантиметров. На склонах гор и на перевалах глубина снежного покрова уже 20-40 сантиметров.
Однако из-за нетипично высокой для этого периода года температуры снег стал очень плотным. А из-за периодических оттепелей под 20-сантиметровым сугробом может быть с полметра воды, предупреждают южноуральцев.
«Такая погода для обитателей Таганая – сплошная головная боль. Например, медведи не могут обустроить берлоги. Сдвигу сезонов не рады и другие впадающие в зимнюю спячку животные», – отмечают в парке.
Напомним, ранее в Челябинском гидрометцентре назвали ноябрь 2025 года аномально теплым для региона. По данным синоптиков, среднесуточные температуры зачастую превышали сложившуюся норму на 5-15 градусов. При этом начало декабря также будет слишком теплым по сравнению с привычными для южноуральцев значениями.
Челябинск
