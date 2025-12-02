«Полгода назад было известно»: Усть-Катав возглавил преемник прежнего мэра района

Смена власти в Усть-Катаве прошла в плановом режиме.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , на прошедшем на минувшей неделе заседании Усть-Катавского городского собрания депутатов главой города единогласно избрали Сергея Харитонова.

Новый глава – выходец из команды прежнего руководителя муниципалитета Сергея Семкова. Именно его кандидатуру поддерживал собравшийся на покой муниципальный чиновник. Заручился он и поддержкой областной администрации.

Впрочем, в самом городе нового главу жалуют далеко не все. «Для чего было городить весь этот выборный огород, если более, чем за полгода, было известно такое решение власти?» – возмущаются итогами голосования некоторые жители в социальных сетях.

Сергей Семков родился в 1976 году. В 1995 году окончил Усть-Катавский механический техникум по специальности «техник-технолог». В 2008 году получил диплом о высшем образовании в Современной гуманитарной академии по специальности «Информатика и вычислительная техника». В 2022 году окончил Челябинский государственный университет по специальности «Менеджмент».

С 1994 год по 2010 год работал в коммерческих организациях.

В марте 2011 года пришел в мэрию, возглавив городской комитет по физической культуре и спорту. В мае 2017 года назначен на должность управляющего делами администрации городского округа. С декабря 2020 был первым заместителем главы города по вопросам социально-культурной политики, охраны здоровья населения.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube