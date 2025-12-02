российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 2 декабря 2025, 10:50 мск

Новости Челябинск

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, ЧелГУ

Неновогоднее настроение: в Копейске предприниматели сорвали аукцион по строительству ледовых городков

Бизнес проигнорировал предложение мэрии Копейска по обустройству новогодних городков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», электронный аукцион на выполнение работ по устройству новогодних ледовых городков 2025-2026 года на территории Копейска не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Официально отсутствие интереса к муниципальному контракту объясняется аномально теплой погодой. Действительно, ноябрь 2025 года далек от представлений о южноуральском предзимье. Между тем, уже год назад копейчане выражали беспокойство по поводу оборудования ледовых городков, и лишь в последний момент стало известно, что традиционные новогодние площадки в городе все-таки обустроят. Причина была та же – слишком высокие для ноября-декабря температуры, мешающие нарастанию льда.

Не исключено, что внес свою лепту и негативный фон, на протяжении ряда лет сопровождающий многие работы по благоустройству. Так, в 2018 году суд запретил мэрии Копейска оплачивать подрядчику работы по капитальному ремонту фонтана на проспекте Славы. Власти и коммерческую организацию обвинили в сговоре при заключении контракта, а в 2020 году еще и оштрафовали за это фирму на 100 тысяч рублей. В 2025 году не в пользу строителей завершился спор по поводу благоустройства в сквере Победы.

Впрочем, в самой мэрии Копейска к срыву торгов отнеслись философски. Срок приема заявок завершился 28 ноября. А вчера, 1 декабря, в администрации города заявили, что «в связи с отсутствием минусовых температур строительство ледового городка не представляется возможным, так как толщина льда не достигает необходимых нормативов».

Вместе с тем, глава города Светлана Логанова все-таки дала поручение начать мероприятия по новогоднему украшению главной площади и других общественных мест Копейска. А из зимних забав копейчанам, видимо, придется довольствоваться катанием с деревянных горок, которые планируется установить с наступлением устойчивых холодов.

Впрочем, жителям города – спутника Челябинска к новогоднему аскетизму не привыкать. Например,в прошлом году в одном из расположенных на территории Копейска поселков – Старокамышинске – главную поселковую елку по решению властей установили на территории муниципального катка, сделали вход на него платным и каждый вечер (а иногда и днем) каток закрывали.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Челябинск, Урал, Россия,