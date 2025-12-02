Неновогоднее настроение: в Копейске предприниматели сорвали аукцион по строительству ледовых городков

Бизнес проигнорировал предложение мэрии Копейска по обустройству новогодних городков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , электронный аукцион на выполнение работ по устройству новогодних ледовых городков 2025-2026 года на территории Копейска не состоялся из-за отсутствия заявок на участие. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Официально отсутствие интереса к муниципальному контракту объясняется аномально теплой погодой. Действительно, ноябрь 2025 года далек от представлений о южноуральском предзимье. Между тем, уже год назад копейчане выражали беспокойство по поводу оборудования ледовых городков, и лишь в последний момент стало известно, что традиционные новогодние площадки в городе все-таки обустроят. Причина была та же – слишком высокие для ноября-декабря температуры, мешающие нарастанию льда.

Не исключено, что внес свою лепту и негативный фон, на протяжении ряда лет сопровождающий многие работы по благоустройству. Так, в 2018 году суд запретил мэрии Копейска оплачивать подрядчику работы по капитальному ремонту фонтана на проспекте Славы. Власти и коммерческую организацию обвинили в сговоре при заключении контракта, а в 2020 году еще и оштрафовали за это фирму на 100 тысяч рублей. В 2025 году не в пользу строителей завершился спор по поводу благоустройства в сквере Победы.

Впрочем, в самой мэрии Копейска к срыву торгов отнеслись философски. Срок приема заявок завершился 28 ноября. А вчера, 1 декабря, в администрации города заявили, что «в связи с отсутствием минусовых температур строительство ледового городка не представляется возможным, так как толщина льда не достигает необходимых нормативов».

Вместе с тем, глава города Светлана Логанова все-таки дала поручение начать мероприятия по новогоднему украшению главной площади и других общественных мест Копейска. А из зимних забав копейчанам, видимо, придется довольствоваться катанием с деревянных горок, которые планируется установить с наступлением устойчивых холодов.

Впрочем, жителям города – спутника Челябинска к новогоднему аскетизму не привыкать. Например,в прошлом году в одном из расположенных на территории Копейска поселков – Старокамышинске – главную поселковую елку по решению властей установили на территории муниципального катка, сделали вход на него платным и каждый вечер (а иногда и днем) каток закрывали.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube