В районе ТРК «Фокус» в Челябинске вырастет большой жилой квартал

Мэрия Челябинска утвердила решение о комплексном развитии территории в Курчатовском районе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , решение о комплексном развитии территории нежилой застройки в границах улицы Жилой, проспекта Победы, улицы Молдавской с учетом несмежных территорий по проспекту Победы (от Молдавской до 40-летия Победы, от 40-летия Победы до Чичерина) подписал глава Челябинска Алексей Лошкин вчера, 1 декабря. Документ опубликован на официальном сайте администрации.

Согласно распоряжению, площадь КРТ составит 11,59 гектара. Жилых домов на участке, расположенном рядом с торгово-развлекательным комплексом «Фокус» нет, но есть несколько магазинов и организаций общественного питания. Все они пойдут под снос. Расположенное здесь же здание школы №4 будет реконструировано.

Предельный срок реализации решения о комплексном развитии территории стандартный – не более 7 лет.

На участке планируется построить не менее 34,5 тысяч квадратных метров.

Конкретные параметры объектов капитального строительства определят в рамках разработки документации по планировке территории.

Челябинск, Виктор Елисеев

