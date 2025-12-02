Из-за одного земельного участка власти Чебаркуля решили сдвинуть утверждение Генплана на год

Губернатора Челябинской области шокировали темпы работы по утверждению Генплана Чебаркуля.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , к теме главного планировочного документа города глава Южного Урала Алексей Текслер обратился в ходе прошедшей сегодня, 2 декабря, прямой линии.

К губернатору обратилась жительница поселка ДОС (бывшего военного городка). По словам женщины, посельчане до сих не могут оформить права на земельные участки.

Вопрос навеял чиновнику воспоминания о начале губернаторства в Челябинской области. По словам Алексея Текслера, проблему неразграничения земель между муниципалитетом и Министерством обороны он обсуждал с жителями Чебаркуля еще в 2019 году. Вопросы с федеральным ведомством удалось решить, и точку в давней истории должен был поставить новый Генеральный план Чебаркуля. И, по признанию главы региона, вопрос с главным планировочным документом, по его рассчетам, должен был быть уже решен.

Но не тут-то было. Как рассказал ему глава Чебаркуля Михаил Панарин, Генплан, действительно, был разработан и отправлен на согласование в министерство экономического развития России. Где и находился на рассмотрении в течение четырех месяцев. Но в согласовании документа отказали из-за неурегулированного статуса одного земельного участка. Теперь, заявил глава Чебаркуля, в мэрии собираются исключить спорный участок из Генплан и утвердить документ… до 31 декабря 2026 года.

Услышав, что муниципальные власти намерены растянуть работу еще на год, Алексей Текслер опешил. А затем обрушился на мэра. «Ножками нужно работать, ножками, – поучал глава региона чиновника. – А не просто письма туда слать».

Заявив, что названные сроки его категорически не устраивают, г-н Текслер потребовал активизировать работу. И поручил министерству архитектуры оказать помощь муниципальным чиновникам.

Челябинск, Виктор Елисеев

