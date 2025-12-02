Власти обещают расселить «маленькую Баварию» в конце 2026 – начале 2027 годов

Челябинские чиновники обещают, что жители ветхих домов «маленькой Баварии» уже в следующем году получат новое жилье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы поделились беспокойством насчет затягивающейся реновации территории в Металлургическом районе в ходе прямой линии губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Речь идет о квартале жилой застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева, включающем несколько двухэтажных зданий, получивших название «маленькой Баварии» или «немецкого квартала».

По словам жителей давно изветшавших домов, реновация территории запланирована, но они боятся, что процесс затянется на 7-15 лет.

Глава региона заверил, что новое жилье челябинцы получат раньше. «Думаю, с учетом всех формальностей переселение начнется с конца 2026 – начала 2027 года», – отметил чиновник.

При этом Алексей Текслер заявил, что власти намерены убедить застройщика (которого еще предстоит выбрать) сохранить облик «немецкого квартала» хотя бы частично. «Говорили с городом на предмет того, чтобы у инвестора была задача сохранить фасад, вписать это в новый проект. Я уверен, что так будет сделано», – подчеркнул губернатор.

Правда, еще неделю назад глава Челябинска Алексей Лошкин в ходе большой пресс-конференции, хотя и говорил о желании сохранить облик, но речь шла лишь о рекомендациях застройщику.

Так или иначе, многие горожане пока сомневаются в искренности чиновников. Ведь на протяжении целого ряда лет именно власти делали все, чтобы «маленькая Бавария» не получила статус объекта культурного наследия.

Напомним, квартал появился в середине 1940-х годов. Проектировали и строили его немцы-трудармейцы и военнопленные (отсюда и имя – «маленькая Бавария»).

В 2017 году благодаря усилиям местных краеведов его включили в реестр выявленных объектов культурного наследия. Однако чиновники не горели желанием брать на себя ответственность за содержание целого квартала достаточно ветхих домов.

Областные власти несколько раз пытались лишить квартал статуса выявленного объекта культурного наследия. И поначалу общественникам удавалось оспорить эти решения в суде. Но чиновники вновь исключали квартал из реестра.

Противостояние краеведов и властей продолжалось несколько лет. А дома – продолжали ветшать.

Наконец, в марте 2021 года в одном из домов «немецкого квартала» рухнул потолок. Это окончательно склонило чашу весов в пользу чиновников, категорически отказывавшихся спасать уникальный квартал. В июне того же года очередная экспертиза заявила, что здания «маленькой Баварии» не имеют исторической и архитектурной ценности. А в июле 2021 года суд уже обязал мэрию провести техническую экспертизу домов квартала для решения вопроса о признании их подлежащими расселению и сносу.

Впрочем, добившись своего, чиновники не торопились расселять квартал. И вернулись к этому вопросу лишь четыре года спустя. 2 июля сего года мэр Алексей Лошкин согласовал проект решения о комплексном развитии территории жилой застройки в границах улиц Социалистической, Жукова, Мира и Дегтярева.

На площади в 1,63 гектара планируется построить не менее 27 тысяч 380 квадратных метров жилья. Предельный срок реализации проекта – не более 7 лет.

Жители домов решение городских властей поддержали. И неудивительно: состояние построенных восемь десятков лет назад домов, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Согласно базовому сценарию, все дома, попадающие под квадрат застройки, должны снести.

Челябинск

