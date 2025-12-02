В магнитогорском «Притяжении» открыли термальный комплекс

В городском курорте «Притяжение» в Магнитогорске открылся термальный комплекс.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», термальный комплекс «Магия тепла» открылся в рамках развития городского курорта «Притяжение», инициатором и ключевым инвестором которого является председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Пропускная способность нового объекта – 4 тысячи человек в день (более 1 миллиона в год).

Комплекс построен в рекордно короткие сроки (чуть более года) и полностью интегрирован в инфраструктуру «Притяжения». Подрядчиком при строительстве комплекса выступила магнитогорская компания «Прокатмонтаж».

Общая площадь застройки превысила 6 тысяч квадратных метров. В аквазону комплекса входят четыре бассейна площадью 1,5 тысячи квадратных метров. Бассейн под открытым небом – один из самых больших на Урале площадью почти 600 квадратных метров и глубиной 1,4 метра со спа-зоной и гидромассажем, прямоугольный бассейн «Инфинити», детская чаша с различными аттракционами. Внутри здания расположился еще один взрослый бассейн с гидромассажными ваннами, гейзерами и зоной отдыха. Вода для всех бассейнов проходит 6 степеней очистки и подогревается до 35-40 градусов.

Термальный комплекс включает 13 бань и саун. Среди них рубленная русская баня площадью 60 квадратных метров, паровая, гималайская, хвойная, «Прованские травы», а также две финские сауны и хаммам. Кроме того, в «МАГИИ ТЕПЛА» есть зал для йоги и пилатеса, несколько видов массажа, грязелечение и другие спа-процедуры.

Теплый переход соединяет термы со спа-отелем, который включает 41 номер разного уровня оснащения, от стандарта до бизнес-класса и апартаментов. Постояльцы могут с комфортом попасть в бассейны и сауны без перемещения по улице.

В день открытия на новом объекте городского курорта «Притяжение» побывал председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников вместе с главой города Магнитогорска Сергеем Бердниковым и генеральным директором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым. Гости осмотрели аквазону комплекса, бани и спа-отель.

«У нас сложилась добрая традиция открывать новые объекты в «Притяжении» летом, ко Дню металлурга, когда тепло и солнечно. Но тепла особенно хочется зимой. Открыв в первые дни декабря новый термальный комплекс «Магия тепла», мы тем самым сделали по-настоящему волшебный подарок городу к Новому году. Это наш вклад в здоровье и качество жизни жителей Магнитогорска, в будущее наших детей, в развитие города и региона. Появление термального комплекса действительно было долгожданным. Теперь не надо никуда ехать из Магнитки, чтобы качественно и комфортно отдохнуть, укрепить здоровье. Все теперь есть в нашем городе», – отметил Виктор Рашников.

Челябинск, Виктор Елисеев

