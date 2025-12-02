Магнитогорец пожаловался в полицию на неработающий любовный приворот

Житель Челябинской области пожаловался полицейским на неработающую магию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, разочарование постигло 58-летнего жителя Магнитогорска.

Мужчина рассказал стражам порядка, что нашел в Интернете объявление о предоставлении магических услуг. Предложение оказалось весьма кстати: магнитогорец как раз сох от любви к одной своей знакомой, а взаимности не встречал.

Связавшись со «специалистом», он попросил совершить любовный приворот. Плата показалась ему вполне сносной – всего-то 10 тысяч рублей, и он перевел деньги на указанный электронный кошелек.

Только обещанного результата не последовало. Тогда мужчина решил пойти в полицию.

Сотрудники уголовного розыска районного отдела полиции задержали 34-летнюю жительницу Магнитогорска. Женщина призналась, что никакими сверхъестественными способностями не обладает. Но на протяжении нескольких лет дурила людям головы.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

