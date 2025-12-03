3 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

03.12.2025, среда

10:00 Челябинск – Торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню, посвященная Дню неизвестного солдата (мемориал «Вечный огонь» на Аллее Славы)

10:00 Челябинск – Пресс-конференция «Налоговая реформа 2.0. Изменения в налоговом законодательстве» (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс», ул. Васенко, 63, 4-й этаж, редакция газеты «Южноуральская панорама»)

10:30 Челябинск – Час памяти «О тех, кто не вернулся…» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 7) (по записи)

11:00 Челябинск – Литературный час «Неизвестные герои Великой войны» (библиотека №12, ул. Тухачевского, 8)

12:00-15:00 Челябинск – Творческие мастер-классы «Домашний оберег – матрешка» и «Боевой Чебурашка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

12:00 Челябинск – Встреча в клубе «Книжник», посвященная творчеству В. Гиляровского (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

12:00 Челябинск – Бесплатные юридические консультации по административному, трудовому, уголовному праву (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

13:00 Челябинск – Встреча с ветеранами боевых действий, участниками региональной программы «Герои Южного Урала» Алексеем Гордеевым и Павлом Сагдиевым (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Украшения на елку» (клуб «Шершни», пос. Шершни, ул. Центральная, 3а)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

15:00 Челябинск – Участник программы «Герои Южного Урала», ветеран СВО Александр Заозеров проведет открытый урок английского для детей бойцов СВО (благотворительный фонд «Объединение.РФ», ул. Труда, 173)

16:00 Челябинск – Открытие тематической выставки «Декабрьское вдохновение» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

16:00 Челябинск – Тематическая программа «Вошедший в память неизвестным» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

16:00 Челябинск – Концертная программа «От сердца к сердцу» коллектива ДК ЖД АРТ-группы «СОПРАНО-лайт» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

18:00 Челябинск – Занятие клуба «Литература без границ»: Джейн Остин и женские романы XVIII-XIX веков (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал периодики)

18:00 Челябинск – Мастер-класс «Нейросети для начинающих: от основ до практики» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр)

18:00 Челябинск – Лекторий-диалог «Культура полового воспитания детей от 10 до 15 лет» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал искусства)

