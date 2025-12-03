Первый замминистра ЖКХ Челябинской области уходит в отставку

Высокопоставленный чиновник южноуральского правительства подал в отставку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Максим Корнеев покинет свой пост 26 декабря текущего года. Соответствующее постановление глава региона Алексей Текслер подписал вчера, 2 декабря.

Документ был опубликован на портале официального опубликования нормативно-правовых актов после прямой линии губернатора, среди жалоб на которую традицоинно лидировали претензии к состоянию ЖКХ.

Отметим, пост первого замминистра Максим Корнеев занял в марте сего года. До этого он руководил управлением инженерной инфраструктуры регионального минЖКХ.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube