Курорты уральских металлургов получили престижную премию

Курорты ММК вновь в числе лауреатов Международной премии Russian Event Awards.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в Нижнем Новгороде прошел финал XIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards – 2025.

Среди лауреатов престижной награды оказались и популярные курорты ММК Абзаково и Банное.

В 2025 году на премию претендовали 473 проекта из 63 регионов России, Белорусси и Южной Осетии. Право на участие в финале получили 370 проектов.

ООО «Санаторий «Юбилейный» (курорт «Банное») по итогам премии завоевало вторе место в номинации «Лучшее средство размещения для проведения турсобытия». В прошлом году Банное было третьим место в той же номинации.

Также лауреатом премии стал горнолыжный курорт Абзаково, занявший второе место в номинации «Лучшая природно-рекреационная зона для проведения турсобытия».

Международная премия в области событийного туризма Russian Event Awards вручается как отраслевая награда с 2012 года по инициативе Геннадия Шаталова. Она присуждается по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области развития событийного туризма.

До 2022 года награда имела национальный статус.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2025, РИА «Новый День»

