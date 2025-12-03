На Челябинскую область надвигаются метели

Водителей Южного Урала предупредили о гололеде и метелях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , штормовое предупреждение объявлено в Челябинской области на 4 декабря.

По информации дорожных служб, на отдельных участках дорог завтра ожидается гололедица, в горных районах местами возможны метели.

Водителей просят воздержаться от поездок в непогоду по горнозаводским и степным участкам федеральных трасс Южного Урала. В случае если ехать все-таки необходимо, южноуральцев просят обязательно проверить перед поездкой техническое состояние автомобиля.

Челябинск, Виктор Елисеев

