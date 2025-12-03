На Таганае продолжается грибной сезон

Несмотря на зиму, на Таганае продолжает напоминать о себе грибное царство.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Таганай», грибной сезон в заповеднике отнюдь не завершен.

Даже в начале зимы в лесу можно отыскать жёлтые ежовики или глухие лисички. И хотя они уже прихвачены морозцем, своих вкусовых качеств не потеряли.

Кроме того, при отсутствии стужи на гнилой древесине «распустилась» флебия. «Ее нежно-розовые, напоминающие воск плодовые тела в виде лепешек легко заметить на темной коре рябины, – рассказали представители парка. – Спороносная поверхность гриба радиально-лучистыми складками расходится к краю, обрамленному беловатыми, чуть приподнятыми ресничками».

Данных о съедобности флебии нет, но и к ядовитым она тоже не относится.

Что касается съедобных грибов, то в этом году их урожайность составила 170 штук на гектар. Это средний показатель за последние 18 лет наблюдений.

Рекордсменами сезона стали лисички, сыроежки и валуи. Но всех превзошли грузди – их плодовитость стала самой высокой за все годы благодаря, скорее всего, влажной и прохладной погоде, отмечают ученые.

Челябинск

