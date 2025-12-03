Челябинцев ждет Зимний Ильменский фестиваль

В Челябинске пройдет зимний фестиваль любителей бардовской песни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Фонда Олега Митяева, Зимний Ильменский фестиваль авторской песни пройдет на нескольких площадках Челябинска с 23 по 25 января следующего года.

По словам организаторов музыкального форума, это не первый зимний извод «Ильменки». Еще в конце 70-х годов прошлого века Челябинский областной клуб самодеятельной песни (организатор Ильменского фестиваля в те годы) пригласил зимой в Челябинск Клуб самодеятельной песни имени Валерия Грушина, проводивший тогда Грушинский фестиваль. И в Гипромезе состоялся первый сборный зимний бардовский концерт организаторов и участников самых крупных бардовских фестивалей в стране.

Так родилась идея зимних фестивалей, которые потом периодически проходили в Челябинске и Куйбышеве (ныне Самаре). Теперь эту традицию решили возродить.

Откроет Зимний Ильменский фестиваль 23 января «Студенческий концерт» в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете с участием Натальи Кучер (Калининград), Вячеслава Моногаева (Москва) и ансамбля «Vita» (Челябинск). На него приглашаются студенты этого вуза.

24 января состоится гала-концерт фестиваля. На сцене Концертного зала имени Сергея Прокофьева выступят Олег Митяев при участии Леонида Марголина и Родиона Марченко (Москва), Наталья Кучер, бард-бэнд «Те самые» (Тюмень), москвичи Роман Филиппов и Вячеслав Моногаев, Александр Кулаев (Екатеринбург)., а также южноуральцы Анатолий Киреев, ансамбль «Седьмая бригада» (Олег Степанов, Виталий Казарцев, Иван Строев, Павел Кожевников), Наталья Светлова, дуэт «Сестры» (Анна и Елена Плисс), дуэт Сергея Крашенинникова и Сергея Пана, детская хоровая студия «Радуга». Специальный гость – талантливая джазовая исполнительница Анастасия Иванова (тромбон, вокал; Москва).

Завершится музыкальный форум 25 января Детским концертом во Дворце пионеров и школьников на Алом поле.

Все концерты будут транслироваться онлайн в одном из пабликов социальной сети ВКонтакте.

Челябинск

