Банду, промышлявшую похищениями людей и вымогательством, будут судить в Челябинске

Пятеро молодчиков предстанут перед судом за вымогательства и похищения людей.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области окончено предварительное расследование уголовного дела о банде, специализировавшейся на вымогательствах и похищениях людей. Об этом сообщили пресс-службы региональных управления СКР и МВД России.
По версии следствия, организатором банды мог быть 23-летний челябинец, предложивший заняться криминалом своему брату и знакомым. Во время преступлений молодчики использовали газовое и травматическое оружие, охолощенные пистолеты, один из которых переделали в боевой, ножи и наручники. Кроме того, у подельников изъяли поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов.
Жертвами бандиты выбирали людей, связанных с незаконным оборотом наркотиков или операциями с криптовалютой.
Так, в апреле 2023 и июне 2024 года они похитили двух южноуральцев, получавших, по их мнению, доходы от работы с цифровой валютой и наркоторговли. Мужчин избивали, требуя у них более 3 миллионов рублей, но в итоге получили от одного из них 370 тысяч рублей.
Кроме того, с апреля 2023 по август 2024 года молодчики выслеживали наркоманов, приторговывавших зельем, и, выдавая себя за полицейских, избивая и грозя уголовным преследованием, вымогали у них имущество. У нескольких человек бандиты похитили таким образом деньги, а у одного забрали российский паспорт, пообещав отдать после того, как тот принесет требуемую сумму.
В мае 2024 года друзья напали на выходящего из банка мужчину, избили и отняли у него 600 тысяч рублей. А затем у одного из кафе открыли стрельбу из травматического и огнестрельного оружия по группе молодых людей, попав одному в голову. Впрочем, рана оказалась легкой.
Всего от преступных действий организованной группы пострадало 10 человек. У них похитили более 1,2 миллиона рублей.
В августе 2024 года полицейские задержали четверых подозреваемых в Челябинске и еще одного – в Москве. Силовую поддержку оказывали сотрудники Росгвардии.
На основании собранных полицейскими материалов следователями следственных органов было возбуждено свыше 15 уголовных дел, которые соединены в одно производство.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением оно направлено в Челябинский областной суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
