Четыре десятка домов в центре Челябинска на полдня останутся без водоснабжения

39 здания в центре Челябинска на 13,5 часов оставят без воды.

Как сообщили РИА «Новый День» в МУП ПОВВ Челябинска, водоснабжение будет временно прекращено в связи с плановыми ремонтными работами на водопроводной сети.

Завтра, 4 декабря, с 08:30 до 22:00 воду отключат по следующим адресам:

улица Тимирязева, 5;

улица Могильникова, 212;

улица Российская, 218, 218б, 220, 222, 222а, 224, 258, 260, 262, 266, 269, 268, 270, 271, 275, 277, 279, 279а, 281, 281а, 281б, 295, 299, 303;

улица Плеханова, 1, 1а, 1в, 4, 19;

улица Евтеева, 1, 3, 3а, 4;

улица Свободы, 161, 163;

улица Красноармейская, 101;

улица Борьбы, 5.

Грожан просят заблаговременно позаботиться о создании необходимого запаса воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

