Нападающий «Трактора» Джошуа Ливо вошел в стартовый состав Матча звезд КХЛ

Два игрока южноуральских клубов выступят в стартовом составе KHL Ural Stars в Матче звезд КХЛ

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги, Матч Звезд КХЛ сезона 2025/2027 пройдет 7-8 февраля 2026 года в Екатеринбурге.

Главное хоккейное шоу 2026 года пройдет в новом формате. «Игроки будут разбиты на четыре команды. Командой-хозяином звездного уик-энда станет KHL Ural Stars – сборная, составленная из игроков «Автомобилиста», «Трактора», «Металлурга» и «Салавата Юлаева»», – рассказали в Лиге.

Соперниками уральцев станут KHL World Stars, KHL RUS Stars и KHL U23 Stars – игроков для этих сборных выберут из 18 оставшихся команд. В первую войдут легионеры, выступающие в КХЛ, а также белорусские и казахские хоккеисты. KHL RUS Stars соберет лучших российских игроков, а в сборную молодых звезд попадут хоккеисты, рожденные не ранее 1 января 2003 года (в том числе два игрока команд Молодежной хоккейной лиги).

Сегодня, 3 декабря, завершилось голосование болельщиков, по итогам которого были сформированы стартовые составы команд. Позднее свой выбор сделают представители СМИ и Континентальной хоккейной лиги.

В состав KHL Ural Stars бобельщики решили включить вратаря «Автомобилиста» Владимира Галкина, защитника Алексея Василевского («Салават Юлаев»), нападающих Джошуа Ливо («Трактор») и Владимира Ткачев («Металлург»).

Отметим, что в стартовом составе KHL World Stars на лед выйдет экс-голкипер челябинского клуба Зак Фукале, защищающий в этом сезоне ворота минского «Динамо».

Челябинск

