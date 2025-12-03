На Южном Урале похолодает до минус 20

Синоптики предупредили южноуральцев о предстоящем похолодании.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского гидрометцентра, на сегодняшний день Южный Урал оказался в теплом секторе циклона, сейчас на территории области идут снег и мокрый снег, но этот фронт не задержится надолго.

«В последующие дни с ростом атмосферного давления осадков станет значительно меньше, и они будут наблюдаться в основном в горных районах», – предупреждают синоптики.

А вот в предстоящие выходные с севера придет холодный арктический воздух. В воскресенье с холодным фронтом ожидается снегопад. Позднее, с выходом обширного антициклона на Южный Урал, осадки прекратятся и ощутимо похолодает: температуры воздуха, по предварительным расчетам, ночью будут опускаться до 15-20 градусов холода, а в низинах и еще ниже.

По предварительным расчетам холодная арктическая воздушная масса будет определять погоду на следующей неделе.

Челябинск, Виктор Елисеев

