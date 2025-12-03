«Металлург» вырвал победу у «Автомобилиста» за секунду по окончания матча

Магнитогорский «Металлург» в гостях отыгрался с 0:3 и вырвал победу у «Автомобилиста» – 6:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , в первом периоде магнитогорцы больше атаковали и перебросали хозяев практически вдвое (15:8).

Вели «металлурги» и по ударам в створ ворот (6:4). Но тщетно: первый игровой отрезок закончился нулевой ничьей.

А во второй двадцатиминутке екатеринбуржцы едва не довели счет до разгромного. На 23-й минуте Джесси Блэкер открыл счет – 1:0. Полторы минуты спустя Брукс Мэйсек увеличил отрыв. А на 31-й минуте Максим Осипов забросил еще одну шайбу в ворота «Магнитки» – 3:0, «Автомобилист» ведет.

Только после третьей пропущенной шайбы гости пришли в себя. Не прошло и двух минут, как Никита Михайлис отквитал одну шайбу, реализовав большинство. А через 48 секунд магнитогорцы с третьей попытки забросили вторую шайбу – 2:3, отличился Владимир Ткачев.

Но на последней минуте периоде Рид Буше забросил четвертую шайбу в ворота магнитогорцев – 4:2.

Однако ничего еще не решено. На 45-й минуте Данила Паливко вновь сократил отставание «Магнитки» – 3:4. А минуту спустя Роман Канцеров сравнял счет – 4:4.

Но и екатеринбуржцы не собираются сдаваться. На 53-й минуте матча Александр Шаров реализовал численное преимущество, и хозяева вновь впереди – 5:4. Однако на 57-й минуте Дмитрий Силантьев вновь сравнивает счет – 5:5.

Казалось бы, все шло к овертайму. Но за секунду до финальной сирены Робин Пресс решил все вопросы, в касание отправив шайбу из круга вбрасывания в ворота хозяев, – 6:5, победа «Металлурга».

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube