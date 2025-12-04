4 декабря ожидаются следующие события – Челябинск

04.12.2025, четверг

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» – (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

11:00 Челябинск – Пресс-конференция, посвященная вопросам контроля за рубкой хвойных деревьев в преддверии новогодних праздников (пресс-центр медиахолдинга «Гранада Пресс»)

11:00 Челябинск – Снос погибших деревьев и высадка новых крупномеров – кедров и елей (сквер на площади Революции)

12:00-15:00 Челябинск – Творческие мастер-классы «Домашний оберег – матрешка» и «Боевой Чебурашка» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал философии и психологии)

13:00 Челябинск – Церемония награждения волонтеров, организованная Челябинским областным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» и Уральским центром патриотических, спортивных и молодежных инициатив «Альфа» в честь Дня волонтера (администрация Центрального района, ул. Коммуны, 87, актовый зал )

14:00 Челябинск – Мастер-класс «Волшебный пряник» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Мастер-класс по вязанию крючком в клубе «Теплые встречи» (библиотека №18, ул. Калининградская, 23а)

14:00 Челябинск – Практикум «Базовые настройки смартфона» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Открытие выставки декоративно-прикладного творчества Екатерины Чикуновой (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

15:00 Челябинск – Мастер-класс «Новогодняя магия: звезды крючком на елку» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50) (по записи)

15:00 Челябинск – Правовые консультации по работе с СПС «Гарант», «Консультант Плюс», «Законодательство России» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения) (по записи)

16:00 Челябинск – Курс «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Школа удаленных профессий (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

18:00 Челябинск – Встреча клуба английского языка «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

