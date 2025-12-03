«Трактор» потерпел второе подряд поражение на выезде

Челябинский «Трактор» в гостях уступил «Ак Барсу» из Казани – 3:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , весь первый период казанцы владели инициативой. На 34 броска хозяев челябинцы ответили лишь 17. Правда, 12 из них «черно-белые» направляли в створ ворот, тогда как у «Ак Барса» ударов по воротам было всего 16.

Так или иначе, первые двадцать минут прошли без взятия ворот.

Не слишком радовала игра гостей и в начале второго игрового отрезка. Но на 25-й минуте гости завладели шайбой в зоне «Ак Барса», прошли к воротам мимо защитника «Автомобилиста», и Егор Коршков, выскочив из-за спины Александра Кадейкина, аккуратно завез шайбу в ворота казанцев – 1:0, «Трактор» открывает счет.

Но вторая половина второго периода осталась за хозяевами. На 34-й минуте встречи Александр Барабанов выиграл борьбу на синей линии, прошел по центру и, выдержав паузу, отправил шайбу под перекладину ворот «черно-белых» – 1:1.

Через три минуты он же выиграл борьбу, объехал ворота и скинул шайбу Митчеллу Миллеру, от души пальнувшему под перекладину – 2:1.

А 13 секунд спустя Никита Дыняк отправил в ворота челябинцев третью шайбу – 3:1. И на второй перерыв команды уходят уже при серьезном преимуществе «Ак Барса».

На 43-й минуте Василий Глотов оказался один перед воротами и бросил низом, но голкипер казанцев справился. Не добился успеха и добивавший шайбу Александр Рыков. Но затем Андрей Прибыльский, подобрав отскок, перевел шайбу Арсению Коромыслову, а тот отправил ее в верхний угол ворот хозяев – 2:3.

Но не прошло и минуты, как Никита Лямкин восстановил преимущество казанцев в две шайбы.

На 57-й минуте матча голкипер челябинцев убежал с ворот, уступив место шестому полевому игроку. И практически тут же «черно-белые» воспользовались этим – Андрей Никонов сократил отставание до минимума – 3:4.

Но на 60-й минуте хозяева отправили пятую шайбу в пустые ворота «черно-белых» – 5:3, челябинцам сегодня не так везет, как магнитогорцам.

Челябинск, Виктор Елисеев

