Девятиклассница из Челябинска отдала неизвестным 1,8 миллиона рублей из семейного сейфа

В Челябинске школьница по указанию телефонных мошенников передала курьеру 1,8 миллиона рублей семейных накоплений.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, об исчезновении крупной суммы в полицию сообщила мать девочки.

Выяснилось, что девятикласснице позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником цветочного магазина и сообщил о необходимости подтвердить заказ, попросив девочку назвать полученный ею смс-код. Затем школьнице начали звонить якобы сотрудники портала «Госуслуги» и Росфинмониторинга, заявив о «взломе» личного кабинета и использовании данных для пособничества недружественной стране.

Незнакомцы грозили уголовным преследованием девочке и ее матери. В итоге ребенок рассказал, что у них дома хранится крупная сумма сбережений. Тогда звонившие заявили, что нужно проверить подлинность и законность получения денег, потребовав передать их курьеру. Следуя инструкциям аферистов, девочка достала из домашнего сейфа 1,8 миллиона рублей, в том числе в иностранной валюте, упаковала их и под видом передачи «сестре в Екатеринбург» отдала деньги прибывшему курьеру.

Девятиклассница также сообщила полицейским, что мошенники предлагали и ей поехать в другой город, чтобы проверить наличные, но она отказалась, побоявшись, что ее потеряет мать.

По факту произошедшего следователем ОП «Советский» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества.

Челябинск, Виктор Елисеев

