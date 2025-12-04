В Челябинске запустили еще один маршрут между новыми микрорайонами и большим городом

Новый автобусный маршрут соединил микрорайон «Привелигия» с северо-западом Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с 4 декабря в областном центре начал работу новый автобус №95 «Привилегия – Молодогвардейцев».

Маршрут действует по регулируемому тарифу. Схема движения автобуса: автодорога от ул. Генерала Костицына до ул. Лазурной, Просторная, Ефрейтора Потехина, Брусничная, автодорога от ул. Брусничная до 75К-422, автомобильная дорога Шершни – поселок Западный, Лыжных Батальонов, Гостевая, Северная, Братьев Кашириных, Молодогвардейцев.

Вышедшие на маршрут машины должны иметь 25 мест для сидения, кондиционер, низкий пол в салоне между первой и второй дверями, систему безналичной оплаты проезда, валидаторы.

Утром четверга на работу отправились 5 автобусов среднего класса, но со временем планируется увеличить их число до 16.

Отслеживать движение автобусов в режиме реального времени можно на портале общественного транспорта и сервисах «2ГИС», «Яндекс.Карты».

Перевозчик ООО «Автотранспортное предприятие 1», телефон диспетчера: (351) 215-19-19.

Челябинск, Виктор Елисеев

