Продажи красной икры в России рухнули в полтора раза

Российские покупатели отказываются от красной икры.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , продажи красной икры снизились в этом году почти на половину. Об этом сообщает телеграм-канал «Рыбхоз. Все о рыбе» со ссылкой на данные аналитической компании Ntech.

В январе-сентябре 2025 года спрос на деликатес обвалился в натуральном выражении на 45,1%. При этом в деньгах продавцы потеряли всего 10,1% от объемов выручки первых девяти месяцев прошлого года.

Средняя цена 1 килограмма лососевой икры в январе-сентябре составила 6711 рублей, увеличившись на 63% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го – тогда деликатес стоил 4116 рублей.

При этом после старта в июне 2025 года лососевой путины, ставшей успешнее прошлогодней, стоимость красной икры пошла вниз, и в III квартале достигла 5877 рублей против 7307 рублей в I квартале.

Но в IV квартале цена начала традиционно расти. Хотя в Ntech считают, что ценник на деликатес перед Новым годом будет во многом зависеть от соглашений между ритейлерами и поставщиками.

:«Не исключено, что цены вырастут в опте, но на рознице в предновогодний период это скажется в меньшей степени. Также важно помнить про маркетинговые уловки. Федеральные сети в рамках своих предпраздничных промо-предложений любят снижать стоимость определенных позиций, которые можно назвать «якорными», включая икру, приходя за которыми покупатель по цепочке накупит массу других товаров уже не по акционным ценам», – отмечают аналитики.

Челябинск

